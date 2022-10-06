لوحات فنية تجسد ذكرى انتصارات أكتوبر داخل قصر ثقافة المنصورة.. صور

الدقهلية فريق المحافظات

احتفل فريق من الشباب بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، برسم لوحات وعرضها داخل قصر ثقافة المنصورة تظهر مدى الروح القتالية العالية لدي المقاتل المصرى، والتي كانت الدافع الأول لدي جنودنا البواسل في حرب الكرامة واسترداد الأرض، رغما عن التحديات والصعوبات التي واجهت المقاتلين المصريين.

وشارك الفريق الشبابى الملقب بفريق أبطال الدقهلية، في عدة أعمال ورسومات جدارية فنية لمشاهير المحافظة، والشخصيات العامة في شوارع مدينة المنصورة، وشارك 10 فنانين من الفريق في رسم لوحات وعرضها داخل قصر ثقافة المنصورة.

ومن أبرز اللوحات التي تم عرضها داخل قصر الثقافة، هي صورة رجل الحرب والسلام الرئيس المصري الراحل أنور السادات، والذي قاد المعركة التي تدرسها الجيوش العسكرية حول العالم حتي الآن، لما تميزت به تلك المعركة من تخطيط وتكتيك وإصرار وعزيمة من المقاتلين المصريين لاسترداد كل حبة رمل من تراب أرضهم المباركة أرض سيناء.



رجل-الحرب-والسلام

ويذكر أن الدولة المصرية قامت بتكريم عدد من المقاتلين القدامي، المشاركين في هذه الحرب الضروس، وتلقوا التحية العسكرية من الرئيس المصري، وذلك تزامنا مع احتفال جموع المصريون هذه الأيام بالذكري 49 لنصر أكتوبر المجيدة، فى الميادين والشوارع العامة في المحافظات المصرية، والتي تعد من أقوي وأشرس الحروب العسكرية علي مستوي العالم.



أثناء-رسم-الفريق-لصورة-الرئيس-الراحل-أنور-السادات



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بعض-اللوحات-التي-تم-عرضها-داخل-قصر-ثقافه-المنصورة،-لاحتفالات-نصر-اكتوبر



رفع-العلم-المصري-وتغطيه-المقاتلين-لزميلهم-علي-أرض-الفيروز