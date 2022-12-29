أسباب تؤدى لمشكلات الجهاز الهضمي خلال فصل الشتاء.. منها قلة شرب الماء

كتبت فاطمة خليل

عسر الهضم من المشاكل الشائعة التي تزداد سوءاً فى فصل الشتاء، حيث يؤدي الطقس البارد إلى مشاكل في المعدة مثل: الإمساك والانتفاخ وألم البطن، وفى هذا التقرير نتعرف على 5 أسباب تزيد من مشاكل الجهاز الهضمي خلال فصل الشتاء، بحسب موقع "Health".

يعاني الكثير من الناس من بطء التمثيل الغذائي في الشتاء، مما يجعل من الصعب عليهم القيام بحركات أمعاء منتظمة نتيجة لذلك.

يتقلب الجهاز الهضمي خلال فصل الشتاء لأسباب عديدة بما في ذلك درجات الحرارة الباردة، والأكل غير الصحي ، والأطعمة الحارة.

5 أسباب لمشكلات الجهاز الهضمي في الشتاء:

1. استهلاك الأطعمة السريعة الزائدة

من الشائع أن تنغمس في الأطعمة المريحة الزائدة خلال هذا الموسم ومع ذلك ، فإن الوجبات السريعة لن تؤدي إلى إبطاء عملية الهضم فحسب ، بل تؤدي أيضًا إلى الانتفاخ والإضرار بصحة الجهاز الهضمي.

يمكن أن يؤدي نقص العناصر الغذائية الأساسية في الوجبات السريعة إلى متلازمة القولون العصبي بصرف النظر عن الأطعمة السريعة ، تجنب الأطعمة المصنعة أيضًا.بدلًا من ذلك ، تناول الخضار المطبوخة والحبوب الكاملة والبقول والعدس والفواكه الطازجة والبذور كذلك ، الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالتوابل لأنها قد تسبب حرقة في المعدة وألمًا في المعدة.

2. عدم وجود كمية كافية من الماء

مع انخفاض درجة الحرارة ، نميل إلى تقليل كمية المياه التي نتناولها. يعد شرب كمية كافية من الماء يوميًا أمرًا ضروريًا للتخلص من جميع السموم في الجسم.

في حالة عدم وجود كمية كافية من الماء، تزيد الأمعاء من صعوبة مرور الطعام ويمكن أن تؤدي إلى الإمساك لذا ، حاولي تناول سوائل كافية للابتعاد عن مشاكل الجهاز الهضمي خلال فصل الشتاء.

3. المشروبات الغازية

مع حلول الطقس البارد، فإن المشروبات الغازية يمكن أن تهيج جدران المعدة مما يؤدي إلى مزيد من الألم بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤثر هذه الأنواع من المشروبات أيضًا على صحة أسنانك.

4. الإجهاد

يمكن أن يكون هواء الشتاء البارد مرهقًا في بعض الأحيان لأجسامنا وخاصة الجهاز الهضمي يمكن أن يسبب التقلصات والانتفاخ والالتهاب وفقدان الشهية لذلك ، اعمل على التخلص من التوتر عن طريق أنشطة مثل اليوجا أو التأمل أو تمارين أخرى مثل المشي.

يمكنك أيضًا المشاركة في أنشطة أخرى من اختيارك لتقليل التوتر مثل الاستماع إلى الموسيقى أو الطهي أو التصوير الفوتوغرافي أو حتى الرقص.

5. قلة النوم

يعمل النوم الجيد كدواء يسمح لأجسامنا بإصلاح نفسها واستعادة حالتها المثلى في حين أن الحرمان من النوم يمكن أن يزيد من مستويات التوتر وهو أمر غير مفيد لصحة الأمعاء. النوم الجيد يعني إدارة أفضل للتوتر ، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحي ، وفي النهاية مشاكل هضمية أقل.