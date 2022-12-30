اليوم السابع
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أكرم القصاص
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غلق 3 محالّ تجارية مخالفة والتحفظ على 120 إشغالا فى المنتزة بالإسكندرية

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 05:48 م
غلق 3 محالّ تجارية مخالفة والتحفظ على 120 إشغالا فى المنتزة بالإسكندرية حملات حي المنتزة
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مسائية مكبرة، بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، أسفرت عن غلق 3 محلات تجارية ، والتحفظ علي 120 إشغالا متنوعا، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحى.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، شوارع الأكاديمية كل من شوارع الصاغ عبد السلام والسباعي  وشارع 30 واسكندر إبراهيم وخالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن التحفظ علي نحو 120 حالة إشغال متنوعة  تعيق الطريق العام، كما تم غلق «3» محال تجارية لمخالفتهم قرارات الغلق، وجاءت الحملة بتواجد الإدارات المعنية بالحي لفرض الانضباط، وإزالة كافة ما يعيق الطريق العام.

وعلي صعيد آخر، أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات وتكثيف أعمال رفع كفاءة الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين على مستوى الأحياء، والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي، وذلك في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال العام الميلادي الجديد، والاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل ومراجعة أعمده الإنارة وصيانتها ورفع الإشغالات، مشدداً على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف علي الأراضي الزراعية مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية والأمنية في تأمين الاحتفالات الرسمية وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون. 

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة بشكل دائم على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال أي شكاوى طارئة والتعامل معها في الحال. 

حملات حي المنتزة (1)
حملات حي المنتزة (1)

 

حملات حي المنتزة (2)
حملات حي المنتزة (2)

 

حملات حي المنتزة (3)
حملات حي المنتزة (3)

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


أخبار الإسكندرية

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غلق المنشآت المخالفة

حي المنتزة اول

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