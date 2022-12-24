غلق 6 منشآت تجارية مخالفة والتحفظ على 140 حالة إشغالات فى المنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 6 منشآت والتحفظ على 140 إشغالات متنوعة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحي.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى الالتزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات ،استهدفت شوارع بن حنبل بمنطقة الساعة والسيوف قبلي شارع 45 وملك حفني وشارع 30 واسكندر إبراهيم وشارع 56 كما تم رفع الإشغالات من شارع إسكندر إبراهيم وخالد بن الوليد.

واسفرت الحملة عن التحفظ على نحو 140 حاله إشغال متنوعه، وغلق 6 محلات تجارية لمخالفتها قرارات الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

وعلى صعيد آخر يواصل حي المنتزه أول، رصد الأبنية المخالفة وإزالة أسباب الشكاوي والبلاغات المتعلقة تشوينات وتكسير مخالف نطاق حي المنتزه اول، بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الجهود الرامية للحد من البناء المخالف.

وأصدر اللواء محمد عبدالله سحلول تعليمات بالتحرك العاجل لإزالة اسباب الشكاوي الواردة، وسرعه التعامل مع مخالفات البناء بمختلف مناطق الحي، حيث توجهت الحملة في الصباح الباكر، وتم إزالة أعمدة بعزبة محسن نمره 10 بالدور الأول علوي ومراجعة إزالة عقار ميدان توريل امام مدرسة حلمي مراد، كما تم إيقاف أعمال حفر بشارع العاشر من رمضان والتحفظ على المعدات المستخدمة.

ونفذ حي المنتزة حملة بناءً على شكوى واردة علي الصفحه الرسميه للحيؤ تم إزالة صندرة بشارع عبد الفتاح الصعيدى مع احمد محسن السيوف، والتحفظ على الحديد والخشب، جاء ذلك بجهود مكثفه من احمد إبراهيم سكرتير عام الحي ووحده الإزاله الفوريه .



حملة مكبرة بالإسكندرية

حى المنتزه أول الإسكندرية