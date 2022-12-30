طهران تستدعى سفير إيطاليا احتجاجا على تدخل روما فى شؤون إيران

وكالات

استدعت الخارجية الإيرانية السفير الإيطالى فى طهران جوزيبي بيرونى، للاحتجاج على محاولات بعض المسؤولين الإيطاليين التدخل في شؤون إيران الداخلية.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان، إن "النهج الانتقائي والمزدوج للمسؤولين الإيطاليين فيما يتعلق بحقوق الإنسان مرفوض تماما من وجهة نظرها".

وأكدت أن "هذه التصريحات والتدخلات هي انتهاك لحقوق الأمة الإيرانية وتضر بشدة بمصالح الشعب الإيراني الذي يرزح تحت عقوبات غربية غير قانونية".

وأضافت الوزارة أن "المواقف السلبية وغير المنطقية لبعض المسؤولين الإيطاليين بعيدة جدا عن العلاقات التاريخية بين البلدين".

ومن جانبه، قال السفير الإيطالي إنه سينقل احتجاج طهران إلى حكومته في أقرب وقت ممكن.