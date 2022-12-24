اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تحذير مبطّن من عبد اللهيان حول نافذة التوصل إلى اتفاق نووى مع الغرب

السبت، 24 ديسمبر 2022 05:00 ص
تحذير مبطّن من عبد اللهيان حول نافذة التوصل إلى اتفاق نووى مع الغرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وكالات

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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران منفتحة على إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن "النووي الإيراني"، مبينا أن هذا الاحتمال لن يكون موجودا بصورة دائمة.

وكتب الوزير الإيراني الجمعة، في حسابه على "تويتر": "في الاجتماع مع (مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي) جوزيب بوريل، اتفقنا على الخطوات النهائية (لاستعادة) الاتفاق. إلا أن فرصة التوصل لاتفاق مع ايران لن تكون متاحة للأبد ".

هذا وقد التقى بوريل وعبد اللهيان يوم الثلاثاء الماضي على هامش مؤتمر "بغداد -2" للتعاون والشراكة الذي عقد في دولة الأردن.

وبحسب بوريل، اتفق الطرفان على الحفاظ على الاتصالات في ظل تدهور العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي.

ومن المعروف أنه تم التوقيع على "خطة العمل الشاملة المشتركة" مع إيران في عام 2015 من أجل تجاوز أزمة تطويرها النووي، وذلك من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وألمانيا.

بعدها قرّر الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترامب، في عام 2018 الانسحاب من هذه الاتفاقية.

بدوره، أشار الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، إلى استعداده لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.


ايران

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مفاعل نووى

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