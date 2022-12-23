الخارجية الإيرانية تدعو زيلينسكي لعدم اختبار صبرها باتهامات لا أساس لها

وكالات

حث الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعانى، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على عدم اختبار صبر طهران على "اتهامات لا أساس لها" بشأن إمدادات أسلحة لروسيا.

وأشار الدبلوماسي إلى أن إيران، ردت مرارا على تصريحات كييف، بشأن مزاعم نقل طائرات مسيّرة، وقال إن الدولة لم ترسل أي معدات عسكرية إلى أي من الجانبين.

كما حث كنعاني، رئيس أوكرانيا على تعلم درس من مصير الدول التي ابتهجت بدعم الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ردت إيران على اتهامات الغرب بنقل طائرات مسيرة لروسيا، وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، الأمير سعيد إرافاني، إن نقل الطائرات المسيرة إلى موسكو ليس محظورا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وفي أواخر أغسطس، تناقلت وسائل الإعلام أنباء مفادها أن إيران أرسلت طائرات مسيّرة إلى روسيا، ويفترض أنها من طراز "مهاجر 6" و"شاهد"، وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تكن على علم باتفاق بين البلدين بشأن إنتاج الطائرات المسيرة.