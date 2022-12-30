اليوم السابع
Ads
السبت، 31 ديسمبر 2022 12:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب نوعية المنوفية يحصدون المركز الأول فى مسابقة ريادة الأعمال المؤهلة لإبداع 11

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:30 م
طلاب نوعية المنوفية يحصدون المركز الأول فى مسابقة ريادة الأعمال المؤهلة لإبداع 11 الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فاز البحث المقدم من الطلاب بكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية، بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة المنوفية في مجال ريادة الأعمال المؤهلة لابداع 11 بوزارة الشباب والرياضة .

وشارك الطلاب ندى حسني بالفرقة الرابعة ودعاء صابر بالفرقة الثالثة ومحمود هشام بالفرقة الثالثة، بكلية التربية النوعية، بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة المنوفية في مجال ريادة الأعمال.
 
جاء ذلك الفوز للبحث من بين 17 بحث مقدم وذلك في مسابقة الابتكارات والاختراعات العلمية والذى نظمته إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالجامعة المؤهلة للمشاركة بمسابقة ابداع 11  للمنافسة على مستوى جامعات الجمهورية.
 
وجاء البحث تحت إشراف الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية باشمون، والدكتور محمود حامد أستاذ الخزف المساعد بقسم التربية الفنية، وتقدم عميد كلية التربية طلاب التربية النوعية بالشكر والتقدير للطلاب الفائزين مقدما التهنئة لهم على ما بذلوة من جهد فى سبيل التفوق . 

طلاب التربية النوعية

اخبار مصر

جامعة المنوفية

مسابقة ريادة الأعمال

وزارة الشباب والرياضة

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة