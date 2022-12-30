طلاب نوعية المنوفية يحصدون المركز الأول فى مسابقة ريادة الأعمال المؤهلة لإبداع 11

المنوفية - فريق المحافظات

فاز البحث المقدم من الطلاب بكلية التربية النوعية بأشمون جامعة المنوفية ، بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة المنوفية في مجال ريادة الأعمال المؤهلة لابداع 11 ب وزارة الشباب والرياضة



وشارك الطلاب ندى حسني بالفرقة الرابعة ودعاء صابر بالفرقة الثالثة ومحمود هشام بالفرقة الثالثة، بكلية التربية النوعية، بالمركز الأول على مستوى كليات جامعة المنوفية في مجال ريادة الأعمال.

جاء ذلك الفوز للبحث من بين 17 بحث مقدم وذلك في مسابقة الابتكارات والاختراعات العلمية والذى نظمته إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالجامعة المؤهلة للمشاركة بمسابقة ابداع 11 للمنافسة على مستوى جامعات الجمهورية.

وجاء البحث تحت إشراف الدكتور محمد زيدان عميد كلية التربية النوعية باشمون، والدكتور محمود حامد أستاذ الخزف المساعد بقسم التربية الفنية، وتقدم عميد كلية التربية طلاب التربية النوعية بالشكر والتقدير للطلاب الفائزين مقدما التهنئة لهم على ما بذلوة من جهد فى سبيل التفوق .