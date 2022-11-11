خطة التأهيل التربوى لتعليم الكبار تستهدف تأهيل 500 معلم ببرامج محو الأمية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

أكد محمد الدالى مدير عام فرع محو الأمية بسوهاج، أن الفرع بدأ تنفيذ مخططه التدريبى للعام 2023 /2022، حيث وجه الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، بأهمية ارتباط البرامج التدريبية بالإحتياجات التدريبية للمستهدفين بالبرامج التدريبية، ووجوب اتساق هذه البرامج مع أهداف التنمية المستدامة وما تهدف الدولة إلى تحقيقة وبخاصة فى القضايا السكانية، مؤكداً على أهمية التفاعل فى الموقف التدريبى، وقياس أثر التدريب للوقوف على مدى تحقيقه للأهداف المرجوة منه.



وتستهدف خطة التأهيل التربوى لفرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج تأهيل (500 ) معلم ومعلمة من المشتغلين ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار، يقوم على تدريبهم نخبة متميزة من المدريبن التربوين المتخصصين فى مجال تعليم الكبار .





