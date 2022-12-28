النشاط العلمى والتكنولوجى بجامعة المنوفية يعلن نتائج مسابقة الابتكارات

اختتمت مسابقة الإبتكارات والإختراعات العلمية التى أقيمت على مستوى كليات جامعة المنوفية للعام الجامعى 2022/2023 تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب وميرفت عرفة مدير النشاط العلمى والتكنولوجى.

وتم تمثيل كل فريق بعدد 3 طلاب أمام لجنة التحكيم التى تكونت من، الدكتور جابر محمود عصر كلية الهندسة بشبين والدكتور حمدى على عوض كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف والدكتور علاء فرج رضوان من كلية التجارة.

وجاءت نتائج الأبحاث على النحو التالى مجال الذكاء الإصطناعى وإنترنت الأشياء وتطبيقاته وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات،حصل على المركز الأول الطالبتان فاطمة عادل مصطفى الأشقر ورنا محمد عوض الله الخشن من كلية الهندسة الإلكترونية.

والمركز الثانى الطالبان محمد علاء أبو عالية وزياد محمود السيد من كلية الهندسة الإلكترونية وحصل على المركز الثالث على كامل الرفاعى ودعاء أحمد طه من كلية الهندسة الإلكترونية.

وفى مجال ريادة الأعمال والأشياء الناشئة.حصل على المركز الأول الطالبتان ندى شوقى أحمد ودعاء صابر عايد والطالب محمود هشام محمد من كلية التربية النوعية، وحصل على المركز الثانى الطالب زياد محمد فؤاد من كلية الهندسة الإلكترونية، حصلت على المركز الثالث الطالبة سلمى محمد المعاذ من كلية العلوم، وفى مجال الابتكارات الهندسية والسيارات الكهربائية وطابعات ثلاثية الأبعاد والتنمية الخضراء التكنولوجية حصل على المركز الأول الطالب أحمد سند ابراهيم عبدالمقصود والطالبة تسنيم سعيد منصور موسى من كلية الهندسة الإلكترونية.

والمركز الثانى سعيد صلاح محمد سلامة ومحمد سامح محمد الشب وأمانى ابراهيم محمد ابو عيسى من كلية الهندسة الإلكترونية، والمركز الثالث محمود ابو الفتوح محمد سامى وضياء ممدوح عبد العزيز من من كلية الهندسة الإلكترونية.