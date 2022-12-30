ضبط كميات من الأرز يباع بأزيد من التسعيرة ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالأسواق

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة ناصر ثابت، حملة تموينية مكثفة بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء للتأكد من سلامة السلع الغذائية بالأسواق، حفاظاً على سلامة المواطنين، وبناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

ومن خلال توجيهات محمد إبراهيم مدير إدارة الرقابة التجارية، تم تشكيل حملة، وأسفرت الحملة من ضبط 300 كجم من الأرز السائب قام صاحب المحل التجارى ببيعها للمواطنين بأزيد من السعر الرسمى تم ضبط المتهم وعرضة على النيابة لمباشرة التحقيق والتحفظ على الكمية المضبوطة لمخالفة المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 وقرار مجلس الوزارء رقم 94 لسنة 2022 الخاص بتسعير الأرز .

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كما تم ضبط 300 كجم مواد غذائية منتهية الصلاحية بين لحوم مجمدة -شيبسيات -كاكو - بهارات متنوعة -شيكوبون - شوفان أبيض - خلطات طهى متنوعة - كورن فليكس أطعمة مختلفة داخل عدد من المحال التجارية بالمحافظة، تم التحفظ على الكمية المضبوطة وإخطار النيابة العامة للتحقيق لمخالفة القانون 281 لسنة 1994

ومن جهة أخرى أكد وكيل وزارة التموين بأنه يتم الأن وبصورة دورية المرور على المحال التجارية وتنفيذ قرار وزير التموين بوجوبيه وضع الاسعار علي السلع وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة ‏لاماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وإنذارهم واتخاذ الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر علي السلع والإلتزام بوجود فواتير ضريبية لحين الإنتهاء حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد انتهاء مهلة الاسبوعين .