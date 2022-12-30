تحرير 32 محضر نقص وزن وعدم الإعلان عن الأسعار فى حملة تموينية بالغربية

الغربيــــة ـ عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار ومدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياة كريمة بمكافحة غلاء الأسعار، وعليه تشكلت الحملة التموينية ضمت ناصر مصطفى العفيفى، ومحمود حسن برغوث والسيد أحمد الحوالة لتفقد الحالة التموينية بمركز السنطة.

قامت الحملة بالمرور على جميع الأنشطة والمحلات، وتم تحرير ( 14 ) محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للجمهور بداخل محلات بيع الأغذية، و تحرير 10 محاضر نقص وزن للمخابزالبلدية.