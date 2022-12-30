صعود سوق دبى بنسبة 0.21% فى آخر جلسات عام 2022.. وهبوط أبو ظبى

كتب هانى الحوتى

تباينت أسواق المال الإماراتية ، بختام تعاملات جلسة اليوم، الجمعة، آخر جلسات عام 2022، إذ ارتفع المؤشر العام ل سوق دبى المالي بنسبة 0.21% رابحًا 7.28 نقطة ليغلق عند مستوى 3336.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 66.2 مليون سهم محققة ما قيمته 143.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3153 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وقفز قطاعا المرافق العامة، والعقارات ببورصة دبي بنسبة 1.28%، 0.57%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.38%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.17%، وأخيرًا قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.

وزاد 14 سهمًا ببورصة دبى، على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 7.31%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.17%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 3.45%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 1.30%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 2.7 مليون ورقة بقيمة 35.1 مليون درهم.

فيما تراجع مؤشر فاداكس 15 لسوق أبو ظبى للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الجمعة، بنسبة 0.676% خاسرًا 69.37 نقطة ليغلق عند مستوى 10188.57 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 2.548 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 143.2 مليون سهم، بقيمة 1.1 مليار درهم، عبر تنفيذ 9105 صفقة.

وهبط ببورصة أبو ظبي قطاعي الاتصالات والعقارات بنسبة 1.21%، 1.18%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.57%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.34%، يليه قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.77%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32%.

وقفز 30 سهمًا ببورصة أبو ظبى على رأسها سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 12.06%، ثم سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 6.25%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 5.62%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 8.5%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 7.62%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 255.2 مليون درهم.