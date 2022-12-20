محافظ مطروح يفتتح مركز شباب رأس الحكمة بعد تطويره.. صور

فريق المحافظات

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء، مركز شباب رأس الحكمة بعد رفع كفاءته وتطويره يرافقه الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح وعدد من عمد ومشايخ قرية رأس الحكمة.

يأتى ذلك استمرارا لاحتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى مع الذكرى 107 لانتصارات أبناء مطروح على قوات الاحتلال البريطانى عام 1915.

وتفقد محافظ مطروح مبنى مركز الشباب والملعب الخماسى موجها الشكر لوزارة الشباب والرياضة على جهودها فى دعم وتطوير عدد من مراكز الشباب والملاعب بمطروح، وكذلك مقدما التهنئة لاهالى القرية على افتتاح مرحز الشباب بعد تطويره، وموجها بضروره الحفاظ عليه والاستغلال الامثل لطاقات الشباب.

كما شهد محافظ مطروح على هامش الافتتاح معرض للمشغولات اليدوية مشيدا بالمنتج، وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن مركز الشباب براس الحكمة مقام على مساحة 7000م2 ويضم مبنى إدارى مكون من عدد 2 طابق على مساحة 300 م2، ويحتوى على صاله انشطة ومكتبة وغرف إدارية وصالة تنس وبلياردوا،وملعب خماسى على مساحة 1500م2 تطوير ورفع كفاءة المركز وإنشاء ملعب خماسى ضمن الخطة الإستثمارية لوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمطروح بتكلفة مليون جنيه

يخدم قاعدة عريضه من الشباب بقرية راس الحكمة وتوابعها بما يصل إلى نحو 20 ألف نسمة.

وعلى جانب آخر، تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء، محطة كهرباء قرية رأس الحكمة بجهد 22 ميجاوات وتشمل موزع جهد ومبنى هندسى وإدارى.

واستمع محافظ مطروح لشرح من المهندس صقر الشيخ مدير المحطة حول اعمال تطوير وتوسعة المحطة.

وقى اتصال هاتفى مع المهندس طارق عبد الشافى رئيس شركة كهرباء البحيرة أشاد محافظ مطروح بسرعة إنهاء الأعمال مع زيادة قدرة الموزع لاستيعاب الكثافة السكانية بالمنطقة مستقبلا.

كما استمع محافظ مطروح لعدد من مطالب واحتياجات أهالى القرية، موجها مجلس مدينة مرسى مطروح بدعم القرية بعدد 100عمود إنارة.

كما أشار إلى أنه تم مخاطبة الشركة العامة للبترول لتوفير محطات تمويل وقود متنقلة لخدمة الطريق واهالى القرية لحين الانتهاء من اعمال توسعة الطريق الدولى الساحلى الإسكندرية مطروح.

ووجه محافظ مطروح لرئيس القرية بتكثيف أعمال النظافة بالتنسبق مع مجلس المدينة لتوفير المعدات اللازمة.



افتتاح مركز الشباب بعد تطويره



المحافظ يفتتح مركز الشباب



المحافظ يوقع على كرة