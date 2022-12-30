كسر بخط مياه 500 مم يسفر عن قطع المياه بـ6 مناطق بمدينة أرمنت بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن حدوث كسر بخط مياه 500مم التابع للهيئة القومية لمياه الشرب، مما أدى إلى قطع المياه فى مركز ومدينة أرمنت عن مناطق (المحاميد بحرى - المحاميد قبلى - الرزيقات بحرى - الرزيقات قبلى - الرياينة - الديمقراط).

وأهابت شركة مياه الأقصر، بكافة المواطنين التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام 125 - 0952282406 -0952284116 - 01147999752 فى حالة الطوارى، كما يتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى حال طلبها للمناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

فيما عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إجتماعاً تنسيقياً ضم كافة القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر بهدف التحضير لبدء أعمال مشروع الصرف الصحى المتكامل لقرى مركز إسنا ومركز الطود تمويل البنك الأفريقي، وخلال الاجتماع عرض اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة مشروع صرف صحي قرى البنك الأفريقي، على القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية بمحافظة الأقصر لخدمة عدد 10 قرى بمركزي إسنا والطود (الغريرة - الكيمان - طفنيس - أصفون - توماس 3 - المعلا - الدبابية - الشغب - العديسات قبلي - العديسات بحري) ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتم خلال الاجتماع توضيح مكونات المشروع والقرى المخدومة بالمشروع، وتم إستعراض نطاق خدمة كل قرية ومسارات خطوط الطرد وشبكات الإنحدار وأماكن محطات الرفع، وتم مناقشة موقف البدء والتنفيذ وقام الحضور بمناقشة خطة عمل الشركات المنفذة وآلية التنفيذ، وأبدى الجميع من الحضور تقديم كافة أوجه الدعم للشركات المنفذة للمشروع، وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لاستخراج التصاريح والتراخيص، لتحقيق أكبر استفادة من المشروع لخدمة المواطنين طبقا لما هو مستهدف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذً توجيهات رئيس الجمهورية.