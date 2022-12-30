"سأعود قريبا".. رئيس البرازيل يغادر البلاد قبيل تنصيب خلفه

كتب محمد جمال

غادر الرئيس البرازيلى المنتهية ولايته جايير بولسونارو بلاده متوجها إلى الولايات المتحدة، الجمعة، قبل يومين من انتهاء ولايته وتنصيب خلفه لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، حسبما أوردت وسائل إعلام عدة، بحسب سكاى نيوز.