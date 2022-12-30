دراسة: التوتر والإجهاد قد يسببان الإصابة بالسكتة الدماغية

كتبت فاطمة خليل

ذكرت دراسة جديدة أن الإجهاد و التوتر قد يزيدان بشكل كبير من خطر الإصابة بسكتة دماغية، ووجدت الدراسة أن زيادة التوتر في المنزل أو العمل وأحداث الحياة المجهدة مثل الطلاق أو نزاع عائلي كبير - ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بسبب الجلطة والمعروفة باسم السكتة الدماغية الإقفارية، والسكتة الدماغية بسبب النزيف في الدماغ ، وتسمى السكتة الدماغية النزفية.

ودرس الباحثون الإجهاد في جميع أنحاء العالم باستخدام بيانات من دراسة تُعرف باسم INTERSTROKE في أكثر من 26000 شخص في 32 دولة.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من ضغوط العمل الشديدة كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بنسبة الضعف مقارنة بأولئك الذين لا يعانون من ضغوط العمل، حيث كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية نزفية بأكثر من خمسة أضعاف.

بالنسبة لأولئك الذين يعيشون مع ضغوط المنزل أو العمل ، فإن الأشخاص الذين شعروا أنهم قادرون على التحكم في ما يحدث في حياتهم كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية من أولئك الذين شعروا أنهم ليس لديهم السيطرة.

يعاني أكثر من 795 ألف شخص في الولايات المتحدة من سكتة دماغية كل عام ، وتحدث حالة كل 40 ثانية تقريبًا ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. حوالي 87٪ من هؤلاء هم من السكتات الدماغية الإقفارية.

بالإضافة إلى الإجهاد ، تشمل عوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية ارتفاع ضغط الدم وقلة النشاط البدني وسوء التغذية والتدخين والسكري ومشاكل القلب مثل الرجفان الأذيني.

بعض الطرق لتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية هي الحفاظ على نمط حياة صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وعلاج ارتفاع ضغط الدم وعدم التدخين.

على الرغم من أن الناس قد يعتقدون أن التمارين الرياضية مفيدة للصحة البدنية ، إلا أنها معروفة أيضًا بأنها تساعد في علاج الاكتئاب والقلق الخفيف إلى المتوسط وكذلك يساعد التواصل الاجتماعي مع الآخرين.