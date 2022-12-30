خطيب الجامع الأزهر: الوقت نعمة يجب على المسلم شكرها وحسن استغلالها

كتب ـ لؤى على

ألقى الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر، حيث دار موضوعها حول "قيمة الوقت والزمن في حياة المسلم".

قال أمين هيئة كبار العلماء، إن الله تعالى قد خلق الزمان وقسمه ودبره، وخلق علاماته وآياته وهي الشمس والقمر والنجوم، وما ينتج عنها من الليل والنهار والشهور والفصول والأيام؛ حتى يسخرها للإنسان لكي يضبط من خلالها حركته في الكون، وحتى يوازي من خلالها فيما هو للدنيا وما هو للآخرة.

وأكد خطيب الجامع الأزهر أن تقسيم الله تعالى للزمان في هيئة عدة توقيتات، نعمة ينبغي على الإنسان شكر الله تعالى عليها، موضحا أن الشكر يكون من خلال تحقيق مقصد الخالق من خلقه، بأن يستغل الأزمان فيما ينفع في الدنيا والآخرة، وأن يوظفها فيما هو نافع له ولغيره، وأن يستثمرها في إعمار وإصلاح الأرض.

ولفت خطيب الجامع الأزهر، إلى أن كثيرًا من الناس لا يعرفون قيمة الوقت، وهو ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ»، كاشفا عن أن الإنسان كي يكون ناجحًا، لا بد أن يلتزم التخطيط السليم لنشاطه ووقته، وينبغي عليه اغتنام كل فرصة، واغتنام العمر حتى آخر لحظة، وهو ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألَّا تقوم حتى يغرسها فليفعل»، مؤكدا أن استقبال العام الجديد يكون بشكره تعالى على نعمه، وعمل كل ما يرضيه عز وجل.