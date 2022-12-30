تعرف على الـ10 دول الأعلى استيرادا من الغاز الطبيعى المصرى عام 2022

كتب مدحت عادل

رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قائمة أعلى عشر دول استيرادًا للغاز الطبيعى المسال من مصر، وجاء ترتيب الدول وفقا لما يلى:

1. إسبانيا بقيمة 1.5 مليار دولار.

2. تركيا بقيمة 1.1 مليار دولار.

3. هولندا بقيمة 719.6 مليون دولار.

4. فرنسا بقيمة 642.8 مليون دولار.

5. كوريا الجنوبية بقيمة 611.1 مليون دولار.

6. الصين بقيمة 604.9 مليون دولار.

7. إندونيسيا بقيمة 395.3 مليون دولار.

8. المملكة المتحدة بقيمة 198.8 مليون دولار.

9. اليونان بقيمة 180.8 مليون دولار.

10. تايلاند بقيمة 174 مليون دولار.

وقدرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال بنحو 7.1 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 420.2%.