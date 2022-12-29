محافظ أسوان يعلن دخول مشروع توصيل الغاز الطبيعى لمصانع كوم أمبو حيز التنفيذ

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع المهندس سامى أحمد رئيس مصانع سكر كوم أمبو ، والذى وجه الدعوة للمحافظ لحضور إفتتاح موسم العصير مع مطلع الأسبوع القادم، والذى سيستمر على مدار 5 أشهر.

وأكد محافظ أسوان، أهمية إستكمال منظومة الإصحاح البيئي للمصنع من خلال دخول الغاز الطبيعى للحد من إستخدام المازوت الذى يتسبب فى حدوث ظاهرة الهفت ، وهو الذى يتوازى مع رفع كفاءة المراجل البخارية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى مؤتمر كوب 27 بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى.

ووجه المحافظ، إلى أهمية الإلتزام بآلية تسهيل حركة دخول وخروج جرارات المحصول من الجرارات الزراعية ، وقطار الديكوفيل للحد من التكدس والإختناق المرورى سواء على طريق القاهرة / أسوان الزراعى أو بالطرق الجانبية ، وخاصة طريق ترعة كاسل.

ومن جانبه، أشاد المهندس سامى أحمد بالجهود التى بذلت خلال الفترة الأخيرة للبدء فى تنفيذ مشروع إدخال خدمة الغاز الطبيعى لمدينة كوم أمبو ، وأيضاً لمصانع السكر بتكلفة 90 مليون جنيه ، وهو الذى سيحققق خطوة كبيرة فى القضاء على التلوث البيئى ، ليتوازى مع قيام الشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية برئاسة اللواء عصام بديوى فى تنفيذ خطة الإصحاح البيئي بتركيب عدد 2 مرجل بخارى بتكلفة 300 مليون جنيه ، بجانب تركيب فلتر لمصنع الخشب الحبيبى ، مع توليد الطاقة الكهربائية ذاتياً بطاقة 27 ميجا وات من خلال البخار.

ولفت، إلى أن مصانع سكر كوم أمبو بها عمالة منتظمة ومباشرة بواقع 1800 عامل ومهندس ، وتنتج سنوياً ربع الإنتاج المحلى بإجمالى 200 ألف طن من السكر حيث يعتبر من أكبر المصانع على مستوى الشرق الأوسط بعد عصير 2 مليون طن من قصب السكر ، والذى تم رفع سعر الطن من 820 جنيه إلى 1100 جنيه بواقع زيادة 36 % دعماً من الدولة لمزارعى قصب السكر ، والذى يصل عدد الموردين منهم للمصانع إلى 18 ألف مزارع.