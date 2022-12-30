وأضاف والاس - حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة تبرعت أيضًا بما وصفه بـ "حزمة كبيرة" من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك 1000 صاروخ و125 مدفع مضادين جميعًا للطائرات، مشيرًا إلى أن "الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني ستساعد أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان".

تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان أجهزة الكشف عن المعادن المساعدة في اختراق حقول الألغام وتطهير المسارات، كما أنه تم تصميم مجموعات نزع السلاح المفخخ لنزع الفتيل من القنابل والزخائر والعبوات الناسفة بدائية الصنع غير المنفجرة.

