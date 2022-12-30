قال وزير الدفاع البريطانى، بين والاس، إن بلاده أمدت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة بما يزيد عن 1000 جهاز كاشف للمعادن و100 مجموعة لنزع الأسلحة المفخخة ضمن المعدات اللازمة لإزالة حقول الألغام وتأمين الأراضى.
وأضاف والاس - حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة، أن المملكة المتحدة تبرعت أيضًا بما وصفه بـ "حزمة كبيرة" من أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك 1000 صاروخ و125 مدفع مضادين جميعًا للطائرات، مشيرًا إلى أن "الحزمة الأخيرة من الدعم البريطاني ستساعد أوكرانيا على تطهير الأراضي والمباني بأمان".
تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان أجهزة الكشف عن المعادن المساعدة في اختراق حقول الألغام وتطهير المسارات، كما أنه تم تصميم مجموعات نزع السلاح المفخخ لنزع الفتيل من القنابل والزخائر والعبوات الناسفة بدائية الصنع غير المنفجرة.
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