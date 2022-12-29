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بريطانيا تخصص 2.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا خلال عام 2023

الخميس، 29 ديسمبر 2022 06:09 م
بريطانيا تخصص 2.7 مليار دولار لدعم أوكرانيا خلال عام 2023 وزير الدفاع البريطانى بن والاس
كتب محمد جمال

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أعلن وزير الدفاع البريطانى، بن والاس، أن بلاده ستخصص 2.7 مليار دولار لأوكرانيا فى عام 2023.

ونقلت "رويترز" عن والاس قوله "في السنة المالية 2023، سنخصص 2.3 مليار جنيه أخرى (2.7 مليار دولار)، سيوجه قسم منها سيوجه للأغراض الإنسانية غير العسكريةط.

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأن المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه لأوكرانيا أو زيادته في عام 2023.

من جهتها أرسلت روسيا في وقت سابق تحذيرات لدول الناتو بسبب دعمها العسكري بالأسلحة لأوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات الأسلحة لأوكرانيا ستشكل هدفا مشروعا لروسيا.

من جهته أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.


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