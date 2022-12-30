بايدن يوقع مشروع قانون تمويل الحكومة بـ1.66 تريليون دولار لعام 2023

قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن وقع، الخميس، مشروع قانون بقيمة 1.66 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.
ووقع بايدن على مشروع القانون، الذي أقره الكونجرس الأسبوع الماضي، أثناء إجازته في جزيرة سانت كروا الكاريبية.
ويتضمن التشريع تمويلاً عسكرياً قياسياً، ومساعدات طارئة لأوكرانيا، ومزيداً من المساعدات للطلاب ذوي الإعاقة، وتمويلاً إضافياً لحماية حقوق العمال والمزيد من موارد التدريب على العمل، بالإضافة إلى إسكان ميسور التكلفة للعائلات والمحاربين القدامى والذين يفرون من العنف المنزلي.
بايدن يوقع مشروع قانون تمويل الحكومة بـ1.66 تريليون دولار لعام 2023الجمعة، 30 ديسمبر 2022 03:00 ص
الرئيس الأمريكى جو بايدن
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قال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن وقع، الخميس، مشروع قانون بقيمة 1.66 تريليون دولار لتمويل الحكومة الأمريكية للسنة المالية 2023.
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