إدارة بايدن تمنح ضوء أخضر لدعم الجيش التايوانى بصفقة أسلحة بـ180 مليون دولار

كتبت: نهال أبو السعود

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة محتملة لبيع أسلحة بقيمة 180 مليون دولار لتايوان وسط توترات مستمرة بين الجزيرة وبكين ، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء.

وفقا لشبكة سي ان ان، قالت الخارجية الامريكية ان الإدارة أبلغت الكونجرس بموافقتها على البيع المحتمل لأنظمة زرع الذخيرة المضادة للدبابات التي تطلق من المركبات والمعدات ذات الصلة إلى مكتب الممثل الاقتصادي والثقافي في تايبيه - الموقع الدبلوماسي التايواني في الولايات المتحدة.

وقال البيان: "هذا البيع المقترح يخدم المصالح القومية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال دعم جهود المتلقي المستمرة لتحديث قواته المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية ذات مصداقية البيع المقترح سيساعد في تحسين أمن المستفيد ويساعد في الحفاظ على الاستقرار السياسي والتوازن العسكري والتقدم الاقتصادي في المنطقة."

اشارت سي ان ان الى انه منذ فترة طويلة ، قدمت واشنطن الأسلحة إلى الجزيرة بموجب شروط قانون العلاقات مع تايوان ، وهناك دعم من الحزبين لتزويد تايوان بالأسلحة. ومع ذلك ، من المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب بكين.

في سبتمبر ، وافق بايدن على أكثر من 1.1 مليار دولار من مبيعات الأسلحة لتايوان، وهي الأكبر في فترته الرئاسية والتي تضمنت ما يصل إلى 60 صاروخًا مضادًا للسفن وما يصل إلى 100 صاروخ جو-جو.

جاء هذا البيع بعد فترة وجيزة من اشتعال التوترات بين الصين والولايات المتحدة في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان في أوائل أغسطس الماضي.

في أغسطس 2021 ، طرحت الإدارة صفقة أسلحة بقيمة 750 دولارًا لتايوان تتألف من 40 من أنظمة الهاوتزر ذاتية الدفع M109A6 والمعدات ذات الصلة.

وتأتي الموافقة الأخيرة بعد أن وقع بايدن قانونًا الأسبوع الماضي على مشروع قانون دفاعي شامل جديد تضمن إنشاء برنامج تحديث دفاعي لتايوان.