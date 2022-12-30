الكشف على 51 ألف مواطن بقنا خلال قوافل طبية مجانية بقرى حياة كريمة فى 2022

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان انتهت من تنظيم أخر قوافلها الطبية المجانية والتى تم تنظيمها بقرية أبودياب غرب التابعة لمركز دشنا يومىّ 28 و 29 ديسمبر الجارى، ليصل بذلك إجمالى عدد القوافل الطبية التي نظمتها المديرية خلال عام 2022 إلى51 قافلة تم خلالها توقيع الكشف الطبى ومنح العلاج مجانا لعدد 51 الف و 2 مواطن، بالإضافة إلى تحويل 479 مواطن إلى المستشفيات لإستكمال العلاج، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد 242 مواطن، وإجراء فحوصات معملية لعدد 4378 حالة، وإجراء 665 أشعة تشخصية ، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأضاف الداودي، أن القوافل الطبية جرى تنظيمها في جميع مراكز المحافظة وذلك وفقا لمدى إحتياج القرى للخدمات الطبية حيث تم توزيع القوافل الطبية بواقع ( 8 قوافل بكل من مركز دشنا ، ونجع حمادي، وقوص، وأبوتشت، و 7 قوافل في مركز قنا، و 5 قوافل في مركز قفط، و 3 قوافل في مركز فرشوط، وقافلتين بكل من مركزىّ الوقف و نقادة.
وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القوافل تشمل العديد من التخصاصات الطبية مثل ( العظام، الرمد، الأطفال، الباطنه، الأمراض الجلدية وتناسلية، أمراض الأنف والأذن والحنجرة، الفم والأسنان، أمراض الصدر، الجراحة، أمراض النساء والتوليد، تنظيم الأسرة )، كما تشمل القوافل ندوات للتثقيف الصحى حول الأمراض الوبائية وطرق الوقاية منها وكيفية تطبيق الإجراءات الإحترازية حضرها حوالى 5 الآف مواطن، مضيفا أن المديرية انتهت من إعداد خطة تنظيم القوافل الطبية للعام المقبل 2023، حيث تم اختيار القري الأكثر احتياجا للخدمات الطبية.
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