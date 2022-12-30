محافظ الشرقية يوجه بتشكيل فرق متابعة للمرور على الأسواق والمحال التجارية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، تعليمات مشددة لوكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن وجهاز حماية المستهلك وفرق المتابعة الميدانية بالمحافظة، بتكثيف الحملات الرقابية للمرور على المحال التجارية والأسواق والمنافذ المختلفة للحوم والسلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، استمرار عمل معارض وشوادر السلع الغذائية، التى إقامتها بمدن ومراكز المحافظة، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وشدد محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات التموينية ومباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك وكافه الجهات الرقابية بالمحافظة بتكثيف المرور الميدانى على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة، مشددًا بعدم السماح للتجار محتكرى السلع الغذائية والاسراتيجيه بالتلاعب بقوت المواطنين والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة، لافتا إلى أنه سيتم طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار المعلنة التى تم التوافق عليها لسد احتياجات المواطنين.

ولمواجهة مبالغة بعض التجار فى تسعير السلع، وتفاوت الأسعار للسلعة الواحدة من مكان لآخر.. قام رؤساء مراكز ومدن ( القنايات - ديرب نجم - أبو حماد - أبو كبير - الزقازيق – الحسينية - منشأة أبو عمر - أولاد صقر - حى أول وثان الزقازيق - منيا القمح) بالمرور الميدانى على المحال التجارية والأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وجميع منافذ بيع السلع الثابته والمتحركة والشوادر للتأكد من وضع الأسعار على السلع المعروضه وعدم التلاعب بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون على المخالفين بكل حزم.