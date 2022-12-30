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محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد مسجد عزبة همام بقرية الشاورية بـ2 مليون جنيه

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 02:14 م
محافظ قنا يفتتح إحلال وتجديد مسجد عزبة همام بقرية الشاورية بـ2 مليون جنيه الافتتاح
قنا ـ صابر سعيد

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شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد عزبة همام بقرية الشاورية، التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية. 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، والنائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب والشيخ ماهر علي جبر، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعبداللاه خبير، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والشيخ أحمد أبو الوفا، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وعدد من القيادات التنفيذية وكبار العائلات وأهالي القرية والقرى المجاورة . 

واستمع محافظ قنا والمصلون إلى خطبة الجمعة، بعنوان "عناية القرآن الكريم بالزمن وحديثه عن الأيام والسنين" والتي تحدث فيها خطيب الجمعة عن إن المتأمل في القرآن الكريم يدرك أنه أولى الزمن عناية بالغة، مما يدل على أهميته، وضرورة اغتنامه بالأعمال الصالحة النافعة، ويعظم قدر الزمن وتشتد أهمية اغتنامه بما أكده القرآن الكريم من ربط أداء العبادات بأوقاتها المحددة، وكما يرشدنا القرآن الكريم إلى الاعتبار بالأيام والسنين الماضية، والنظر في عواقب الأمم السابقة. 

وأعرب محافظ قنا، عن سعادته  لمشاركة المواطنين فرحتهم  بـافتتاح بيت من بيوت الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد، و إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم. 

وأشاد الداودي، باهتمام الدولة، ممثلة في وزارة الأوقاف، ببناء المساجد وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة، للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية. 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أنه تم إحلال وتجديد مسجد عزبة همام بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 180 م2 ويتضمن مصلي للسيدات و يستوعب المسجد 300 من المصلين بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف فرشت المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي جرى إنشاؤها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.


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