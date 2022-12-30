العثور على جثة شخص فى "هاويس" المحلة ونقلها للمشرحة

الغربية - فريق المحافظات

شهدت قرية محلة أبو على التابعة ل مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، العثور على جثة لشخص يبلغ من العمر 50 عاما في مياه الهاويس، وتم إخطار الشرطة بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الغربية إخطارا إخطارا بالعثور على جثة لشخص طافية على مياه الهاويس، بقرية محلة أبو على، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة، وتبين أنه يرتدي ملابسه كاملة وعثر على متعلقاته الشخصية وتبين أنه يدعي "احمد.ع"50 سنه ومقيم بدائرة قسم أول المحلة.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.