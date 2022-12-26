نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

تفقد اليوم الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يرافقة اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة بطريق المحلة / الجابرية بحضور مسئولى الإنتاج الحربي والإدارة الهندسية حيث تم خلال الجولة متابعة أعمال التطوير التى تتم بالمصنع لرفع قدرته التشغيلية بتطوير الخطوط القديمة و إضافة خط كورى جديد قادر على إنتاج السماد.

و شملت أعمال التطوير إقامة سور جديد للمصنع و دهانه و إنارته بجانب تطوير مبنى العمال و المبنى الإدارى و إقامة مظلتين للمتولد اليومى و أخرى للمعدات و ورشة ميكانيكية للمعدات و صب الأرضيات تطوير الميزان و رفع قدرته الكهربية بتركيب 2 محول بقدرة 2 ميجاوات بالإضافة لأعمال الحماية المدنية.