اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 05:01 م
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نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات بمركز المحلة

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 04:32 م
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات بمركز المحلة جانب من الجولة والتفقد
الغربية عادل ضرة

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تفقد اليوم الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية يرافقة اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة بطريق المحلة / الجابرية بحضور مسئولى الإنتاج الحربي والإدارة الهندسية حيث تم خلال الجولة متابعة أعمال التطوير التى تتم بالمصنع لرفع قدرته التشغيلية بتطوير الخطوط القديمة و إضافة خط كورى جديد قادر على إنتاج السماد.
 
و شملت أعمال التطوير إقامة سور جديد للمصنع و دهانه و إنارته بجانب تطوير مبنى العمال و المبنى الإدارى و إقامة مظلتين للمتولد اليومى و أخرى للمعدات و ورشة ميكانيكية للمعدات و صب الأرضيات تطوير الميزان و رفع قدرته الكهربية بتركيب 2 محول بقدرة 2 ميجاوات بالإضافة لأعمال الحماية المدنية.
 
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (1)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (1)

نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (5)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (5)

نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (7)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (7)

نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (3)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (3)

نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (4)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (4)

نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (2)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (2)

نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (10)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (10)

نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (8)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (8)

نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (6)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (6)

نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (9)
نائب محافظ الغربية ورئيس مدينة المحلة يتفقدان مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز المحلة (9)
 

محافظة الغربية

نائب محافظ الغربية

رئيس مدينة المحلة

مصنع تدوير القمامة بالمحلة

المحلة



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