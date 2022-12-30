الرئيس الصينى يقيل وزير الخارجية ويعين "تشين جانج" بدلا منه

كتب ـ عبد الوهاب الجندى

قالت إذاعة "CCTV" الصينية، اليوم الجمعة، إنه جرى تعيين تشين جانج وزيراً جديداً للخارجية بدلاً من وانج يي.

ووقع الرئيس "شي جين بينج" أوامر رئاسية برقم 126 ورقم 127 ورقم 128 ورقم 129، من بينها ، نص أمر الرئيس رقم 129 على أنه وفقًا للقرار المتخذ في الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية في 30 ديسمبر 2022: تمت إقالة وانج يي من منصب وزير الخارجية، وتعيين تشين جانج وزيرا بدلا منه.

يذكر أن تشين جانج من مواليد مارس 1966، في تيانجين ، وتخرج من الجامعة، وعمل مستشار السفارة الصينية في المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية، ونائب مدير إدارة المعلومات بوزارة الخارجية ، والمتحدث باسم وزارة الخارجية ، ووزير السفارة الصينية في المملكة المتحدة. لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.