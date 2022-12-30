الخارجية الروسية: محاولات نظام كييف تزوير التاريخ محكوم عليها بالفشل

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن التماثيل التي أزالتها سلطات كييف في أوكرانيا سيعاد نصبها، ومحاولات كييف لتزييف التاريخ محكوم عليها بالفشل.

وقالت الخارجية: "سيعود كل شيء إلى طبيعته، وستأخذ الآثار التي تم إزالتها مكانها الصحيح مرة أخرى في وسط مدينة أوديسا ومدينة إسماعيل ومدن أخرى على أراضي أوكرانيا، والتي لا تزال تعاني حتى اليوم من الراديكاليين النازيين العدوانيين".

وأكدت أن الحيل الخبيثة للتحريض على كراهية روسيا لن تغير من حقيقة أن أوديسا تدين بوجودها للإمبراطورة الروسية يكاترينا الثانية.

وبدأ تفكيك المعالم الأثرية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي، وإعادة تسمية الشوارع في أوكرانيا منذ عام 2015.

وبدأت السلطات الأوكرانية بالآونة الأخيرة في مكافحة التاريخ السوفيتي وكل ما يتعلق بروسيا.