موسكو: لن نسمح للغرب بأن يتستر على "تفجير" خطوط "نورد ستريم"

كتب- وكالات

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا لن تسمح للغرب بأن "يخفي تحت البساط" الوضع المتعلق بتفجير خطوط نقل الغاز، نورد ستريم ، أو السيل الشمالي.

وأضافت زاخاروفا: "يبدو واضحا أيضا سبب استمرار الدول الغربية ذات العلاقة، في تجاهل الدعوات لإجراء تحقيق شفاف وموضوعي ومهني وغير مسيس، يهدف إلى تحديد المسؤولين ومعاقبتهم".

وشددت زاخاروفا ، في تصريحات اليوم لوسائل إعلام روسية عدة، على أن "روسيا لن تسمح بإخفاء الموضوع تحت البساط... نعم، هذه الحقيقة ستكون مزعجة للغرب، لأن ما حدث مع خطي الغاز هي جريمة، وعمل إرهابي تم الترتيب له من الناحية العقائدية والسياسية، لقد تم اللجوء إليه وتنفيذه عندما استنفد الغرب، كل الاحتمالات لاستخدام أدوات الضغط الاقتصادية والسياسية، وتم اللجوء إلى الخطة ب، وتفجير الخطين".

ووفقا للدبلوماسية الروسية، الحديث يدور ليس فقط عن هجوم غير مسبوق على موقع للبنية التحتية للنقل الدولي، بل وعن سابقة خطيرة للغاية تتطلب رد فعل في غاية الصرامة من جانب المجتمع العالمي بأسره.

وقالت زاخاروفا: "لذلك سنسعى لتحقيق العدالة، من خلال كشف واستيضاح خلفية هذه الجريمة الخطيرة".