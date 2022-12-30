الإحصاء: 3.6 مليار جنيه إيرادات السكك الحديدية خلال أول 11 شهرًا من 2022

كتب ـ مدحت عادل

سجلت قيمة إيرادات السكك الحديدية 3.6 مليار جنيه خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، وذلك وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وبلغ عدد ركاب السكك الحديدية 342.5 مليون راكب خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1%.

وسجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 4.5 مليون طن خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 4.1 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.



النقل الجوي أما بالنسبة للنقل الجوي خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022، بلغت عدد رحلات الطيران 247.8 ألف رحلة خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 160.6 ألف رحلة خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 54.3%.

وسجل عدد ركاب الطائرات 30.8 مليون راكب خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 17.9 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 72.1%، وبلغت كمية البضائع المنقولة بالطائرات 208.1 ألف طن خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 217.2 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.2%.



النقل البحري سجل عدد ركاب سجل عدد ركاب النقل البحري 279.9 ألف راكب خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 212.4 ألف راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 31.8%، بلغت كمية البضائع المنقولة بحراً 132.4 ألف طن خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 120.7 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.7%.



قناة السويس بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 135.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 90.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49.6%.

سجل عدد السفن العابرة لقناة السويس 22.5 ألف سفينة خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 18.9 ألف سفينة خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19%، وبلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 1.3 مليار طن خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 1.2 مليار طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.