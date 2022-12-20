وزير النقل: تعاقدنا على صناعة سفينة شحن حمولتها 38 ألف طن ضمن 7 مراكب

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة المصرية وضعت خطة لصناعة النقل البحرى، متابعًا: "بنضاعف الارصفة والأعمال بكل الموانئ وتصل الأعماق لـ18 مترًا لتستقبل السفن الضخمة، وبنطور وسائل النقل البحرى".

وأوضح الوزير أن الوزارة لديها شركتين مصرييتين وشركة مشتركة بين مصر والأردن والعراق للنقل البحرى، وتعمل الوزارة الآن على إنشاء وصناعة مراكب جديدة، معلنا أنه تم التعاقد على مركب كورى عملاق حمولتها 38 ألف طن وسيتم تدشينها مارس القادم بالتزامن مع تدشين محطة 55 بالمشاركة مع تحالف مصرى فرنسى.

وأضاف وزير النقل، أنه تم التعاقد مع شركات كورية عالمية لبناء مركبين بحمولات 15 ألف طن ونسعى للتعاقد مع الترسانة الكورية على 4 مراكب أخرى جديدة بإجمالى 7 مراكب بضائع عامة وصب جاف، ونعمل على التعاقد مع مركب رورو لنقل السلع والحاصلات الزراعية، ضمن تطوير الأسطول البحرى.

تصريحات وزير النقل جاءت على هامش توقيع وزارة النقل، عقد خاص بتشغيل رصيف 3/85 بين هيئة ميناء الإسكندرية وشركة مصر هولندا للشحن والتفريغ EDSCO وذلك فى إطار خطة وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزًا عالميا للتجارة واللوجستيات.

ويتم تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 85/3 والذى يهدف إلى زياده الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية لمواكبة الطلب الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب وذلك عن طريق زياده المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35000 م٢ بطول رصيف 433 مترا طوليا وبعمق 15.5 متر والذى يسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن.

ويشهد ميناء الإسكندرية أعمال تطوير من بينها رصف الساحات والطرق والتى تبلغ مساحتها نصف مليون متر مربع ووتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحماية الحجرية وحماية القاع من النحر للركن الشمالى الشرقى للرصيف كما يتم تنفيذ المبانى والمنشآت الخدمية والبوابات والورش الفنية.