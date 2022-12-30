الأمن الفيدرالى الروسى يحبط عملا إرهابيا شمال القوقاز

موسكو (أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الجمعة، إحباط محاولة أحد مؤيدى الإيديولوجية القومية المتطرفة لتنفيذ عمل إرهابى فى منطقة شمال القوقاز.

وأكد الفيدرالي الروسي - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اعتقال مواطن أوكرانى، وصل إلى روسيا عبر قناة هجرة العمالة؛ لارتكاب جريمة ذات طبيعة إرهابية خطط لها بتعليمات من قبل الاستخبارات الأوكرانية. وأعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، فى وقت سابق، إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية، كان يخطط لها ثلاثة مواطنين أوكرانيين للقيام بها في مقاطعة زابوروجيا.

وكان جهاز الأمن الفيدرالى الروسى أعلن، تصفية مجموعة إرهابية فى منطقتى الأورال وشمال القوقاز تضم 19 شخصا تنقل مسلحين من روسيا إلى سوريا وأوكرانيا لإجراء عمليات عسكرية ضد القوات الروسية.

وأوضح أنه تم اعتقال 11 إرهابيا روسيا منذ ديسمبر من العام الماضي منهم قائد المجموعة الإرهابية في جمهوريتي داغستان والشيشان.

يذكر أن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أكد أن الأجهزة الأمنية أحبطت وقوع 123 عملية إرهابية على الأراضي الروسية هذا العام.

وأكد بورتنيكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه تم إحباط 64 هجوما إرهابيا بواسطة أجهزة الأمن الروسية منذ بداية العام، كما تم وقف أنشطة أكثر من 68 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية كانت تنوي تنفيذ مخططات داخل الأراضي الروسية.

وأعلن بورتنيكوف أن أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين وممن ارتكبوا جرائم حرب اعتقلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود الروسية.