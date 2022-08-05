روسيا تعلن إحباط عملية "إرهابية" لمنظمة "القطاع الأيمن" الأوكرانية بالقوقاز

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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية إرهابية لمنظمة "القطاع الأيمن" الراديكالية الأوكرانية في منطقة "قره تشاي - شركيسيا" بشمال القوقاز الروسي.

وذكر بيان للأمن الروسي اليوم الجمعة أن أفراده تمكنوا من إحباط هذا العمل الإرهابي، الذي كان يستهدف تفجير مكتب المدعي العام ومكتب التجنيد العسكري في المنطقة، مشيرا إلى أن المخططين للعمل الإرهابي خططوا للمغادرة بعد ذلك إلى أوكرانيا.

وأضاف البيان:" جرى اعتقال مواطن روسي من منطقة "قره تشاي - شركيسيا" من مواليد 1992، وهو من أتباع أيديولوجية النازيين الجدد الأوكرانيين"، لافتا إلى العثور في منزل المشتبه به على متفجرات محلية الصنع و3 كيلوجرامات من مادة "تي إن تي" المتفجرة،ومواد لتصنيعها ومخططات مشابهة لتنفيذ عملية إرهابية في مباني النيابة العامة والتسجيل العسكري والتجنيد، بالإضافة إلى مراسلات مع أعضاء منظمة "القطاع الأيمن" الأوكراني.

وأكد البيان أن المشتبه به اعترف بأنه مذنب، منوها بفتح قضية جنائية بحقه بتهمة التحضير لعمل إرهابي والمشاركة في تنظيم متطرف.