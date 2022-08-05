اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تعلن إحباط عملية "إرهابية" لمنظمة "القطاع الأيمن" الأوكرانية بالقوقاز

الجمعة، 05 أغسطس 2022 11:02 ص
روسيا تعلن إحباط عملية "إرهابية" لمنظمة "القطاع الأيمن" الأوكرانية بالقوقاز الشرطة الروسية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عملية إرهابية لمنظمة "القطاع الأيمن" الراديكالية الأوكرانية في منطقة "قره تشاي - شركيسيا" بشمال القوقاز الروسي.

وذكر بيان للأمن الروسي اليوم الجمعة أن أفراده تمكنوا من إحباط هذا العمل الإرهابي، الذي كان يستهدف تفجير مكتب المدعي العام ومكتب التجنيد العسكري في المنطقة، مشيرا إلى أن المخططين للعمل الإرهابي خططوا للمغادرة بعد ذلك إلى أوكرانيا.

وأضاف البيان:" جرى اعتقال مواطن روسي من منطقة "قره تشاي - شركيسيا" من مواليد 1992، وهو من أتباع أيديولوجية النازيين الجدد الأوكرانيين"، لافتا إلى العثور في منزل المشتبه به على متفجرات محلية الصنع و3 كيلوجرامات من مادة "تي إن تي" المتفجرة،ومواد لتصنيعها ومخططات مشابهة لتنفيذ عملية إرهابية في مباني النيابة العامة والتسجيل العسكري والتجنيد، بالإضافة إلى مراسلات مع أعضاء منظمة "القطاع الأيمن" الأوكراني.

وأكد البيان أن المشتبه به اعترف بأنه مذنب، منوها بفتح قضية جنائية بحقه بتهمة التحضير لعمل إرهابي والمشاركة في تنظيم متطرف.

 


روسيا

إرهابية

القطاع الأيمن

منظمة القطاع الأيمن

القوقاز

اوكرانيا

الحرب الروسية الاوكرانية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة