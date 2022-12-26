موسكو (أ ش أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى اليوم الاثنين، تصفية مجموعة إرهابية فى منطقتى الأورال وشمال القوقاز تضم 19 شخصا تنقل مسلحين من روسيا إلى سوريا وأوكرانيا لإجراء عمليات عسكرية ضد القوات الروسية.

وأكد الأمن الفيدرالى الروسى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أنه تم ضبط أدوات اتصال فى مكان إقامة المتهمين وعثر على مواد مصورة تثبت المشاركة بالأعمال القتالية فى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى. وأوضح أنه تم اعتقال 11 إرهابيا روسيا منذ ديسمبر من العام الماضي منهم قائد المجموعة الإرهابية في جمهوريتي داغستان والشيشان.

يذكر أن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، أكد أن الأجهزة الأمنية أحبطت وقوع 123 عملية إرهابية على الأراضي الروسية هذا العام.

وأكد بورتنيكوف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أنه تم إحباط 64 هجوما إرهابيا بواسطة أجهزة الأمن الروسية منذ بداية العام، كما تم وقف أنشطة أكثر من 68 خلية سرية تابعة لمنظمات إرهابية دولية كانت تنوي تنفيذ مخططات داخل الأراضي الروسية.

وأعلن بورتنيكوف أن أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين وممن ارتكبوا جرائم حرب اعتقلوا أثناء محاولتهم عبور الحدود الروسية.