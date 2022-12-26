وأكد الأمن الفيدرالى الروسى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، أنه تم ضبط أدوات اتصال فى مكان إقامة المتهمين وعثر على مواد مصورة تثبت المشاركة بالأعمال القتالية فى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأوضح أنه تم اعتقال 11 إرهابيا روسيا منذ ديسمبر من العام الماضي منهم قائد المجموعة الإرهابية في جمهوريتي داغستان والشيشان.