اعرف أفضل وقت لتناول أقراص الحديد لامتصاصه بشكل صحى في جسمك

كتبت فاطمة خليل

الحديد معدن أساسي ينقل الأكسجين إلى كل خلية في جسمك وقد يصاب الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد بفقر الدم، والذي يمكن أن يسبب التعب والضعف، ويوجد الحديد في مجموعة متنوعة من الأطعمة، مثل الخبز والحبوب المدعمة والفاصوليا والعدس والدواجن ومنتجات الألبان ومع ذلك ، هناك حاجة أحيانًا لمكملات الحديد لتحسين مستويات الحديد وعلاج فقر الدم، نتعرف في هذا التقرير على أفضل وقت في اليوم لتناول أقراص الحديد، بحسب موقع " livestrong".

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، تبلغ القيمة اليومية للحديد 18 ملليجرام، ويعتمد أفضل وقت لتناول مكملات الحديد على وقت تناول وجبتك الأولى.

ومن الأفضل امتصاص مكملات الحديد عند تناولها على معدة فارغة ومع ذلك ، قد يكون لديك آثار جانبية أقل متعلقة بالمعدة إذا تناولتها مع الطعام.

أفضل وقت لتناول أقراص الحديد

يجب تناول الحديد على معدة فارغة لضمان الامتصاص الكامل، ومع ذلك ، قد ينصحك طبيبك بتناول مكملات الحديد مع الطعام للمساعدة في تقليل خطر الإصابة باضطراب في المعدة.

يُنصح عمومًا أن يتناول البالغون مكملات الحديد مع كوب من الماء ، أو مع عصير الفاكهة ، لأن فيتامين سي يحسن امتصاص هذا المعدن.

تتوفر مكملات الحديد التي لا تستلزم وصفة طبية في أشكال قابلة للمضغ وكبسولات وأقراص يستخدم مكمل الحديد السائل عادةً للرضع والأطفال الصغار.

كيف تأخذ مكملات الحديد؟

قد يؤدي تناول مكملات الحديد مع بعض الأطعمة إلى استنفاد قيمتها. تجنب تناول البيض والجبن واللبن والحبوب الكاملة والسبانخ بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الحديد. من الأفضل أيضًا عدم شرب الحليب أو القهوة أو الشاي ، حيث يمكن أن تقلل أيضًا من امتصاص الحديد ، وفقًا لجمعية النهوض بإدارة الدم. يجب تناول مكملات الحديد لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل بعيدًا عن مكملات الكالسيوم ومضادات الحموضة لجني الفوائد القصوى من كل منهما.