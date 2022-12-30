وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن حصيلة القتلى ارتفعت عقب العثور على ست جثث اليوم، بعضها في غرفهم والبعض الآخر على درج الفندق .. مشيرة إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد القتلى عندما يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى الضحايا الذين يعتقد أنهم تحت الأنقاض أو في غرف مغلقة.

وأفادت السلطات بأن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الحريق ربما نتج عن ارتفاع درجة حرارة أسلاك الكهرباء في زينة عطلة رأس السنة الجديدة، واحتراقها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكمبودي "هون سين" عن تعازيه لعائلات الضحايا .. مشيرا إلى أن هذا الحادث أظهر ضرورة احتواء جميع المباني الشاهقة في البلاد على معدات كافية لمكافحة الحرائق.. كما أعرب عن شكره لجميع الأشخاص الذين شاركوا في جهود الإنقاذ، بما في ذلك من تايلاند.

كان الحريق الذي نشب في فندق وكازينو "جراند دايموند سيتي" ببلدة "بويبت" الحدودية، قد تم إخماده بعد أكثر من 12 ساعة.