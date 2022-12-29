وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الخميس أن تايلاند قامت بإرسال سيارات إطفاء من أجل المساعدة في إخماد الحريق الذي نشب في فندق وكازينو "جراند دايموند سيتي" ببلدة "بويبت" الواقعة على الحدود، وذلك بناء على طلب من السلطات الكمبودية.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أسباب وملابسات اندلاع الحريق - الذي استمر لأكثر من 12 ساعة قبل أن تتم السيطرة عليه - لم تتضح بعد، مضيفة أنه مازال هناك أشخاص في عداد المفقودين.

ومن المرجح أن يرتفع عدد الوفيات، حيث مازالت عمليات البحث جارية عن المزيد من الأشخاص المحاصرين بالداخل كما أن عددا من المصابين يرقدون في حالات خطيرة.