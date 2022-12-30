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إغلاق نفق أحمد عرابى لمدة شهر للتطوير والصيانة

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 07:30 ص
إغلاق نفق أحمد عرابى لمدة شهر للتطوير والصيانة غلق طريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تغلق إدارة المرور، بعد قليل، نفق أحمد عرابي جزئيا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) باتجاه شارع أحمد عرابى لمدة شهر للصيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 
وكشف مصدر أمنى عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية الخاصة بنفق أحمد عرابى بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) اتجاه شارع أحمد عرابى، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالجيزة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.
 
واستطرد المصدر أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى بالتناوب لنفق أحمد عرابى بالموقع المشار إليه، وذلك لمدة (شهر) ابتداءً من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة الخامسة صباح السبت 28 يناير 2023، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل للحركة المرورية. 
 
وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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