غلق نفق عرابى جزئيا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى لمدة شهر

كتب - عبد الرحمن سيد ومرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة، غلق نفق أحمد عرابي بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى (القوس الغربي) اتجاه شارع أحمد عرابى جزئيا بالتناوب، لمدة شهر، وذلك ابتداءً من الساعة 8 صباح يوم الجمعة الموافق 2022/12/30 وحتى الساعة 5 صباح يوم السبت الموافق 2023/1/28؛ لصيانة ورفع كفاءة وإصلاح الفواصل المعدنية العرضية، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رئيس حي شمال الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الجهات المنفذة لإزالة أى معوقات للالتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من الأعمال.

ونوهت المحافظة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.