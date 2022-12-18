المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق منزل كوبرى عرابى منعا لزحام السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب إدارة المرور، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط غلق منزل كوبرى أحمد عرابى بشكل كلى فى الاتجاه المؤدى إلى الطريق الدائرى، ونفق أحمد عرابى لمدة 45 يوم، منعا لزحام المركبات وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وكشف مصدر أمنى، أنه في ضوء تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى أحمد عرابى تحديداً أعلى شارع السودان بالاتجاهين، والتي تشمل على أعمال هدم وإزالة الطبقة الاسفلتية للكوبرى بالكامل بالاتجاهين، وصيانة الأعمدة والبلاطات الخرسانية ضمن المشروعات القومية لخطة التطوير الشاملة بمناطق غرب القاهرة الكبرى .

ولفت المصدر، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لمنزل كوبرى أحمد عرابى فى الاتجاه المؤدى الى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى وذلك لاستكمال أعمال هدم وإزالة الطبقة الاسفلتية للكوبرى بالكامل بالإتجاه المشار اليه فقط وذلك لمدة (45 يوم) على أن يستمر الغلق حتى صباح يوم الاثنين الموافق ٣٠ /١ /٢٠٢٣على ان تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .

وأوضح المصدر ، أن الإدارة العامة المرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الاتية للتيسير علي المواطنين

- حركة المركبات القادمة من شارع أحمد عرابى وترغب بالسير اتجاه الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى تقوم بالنزول اتجاه المنزل المؤدى الى مناطق ميدان مدينة الامل - المطار - امبابة) .

- إستكمال السير بشارع المطار حتى ميدان مدينة الأمل ثم الدخول يساراً اتجاه شارع مدينة الأمل وصولاً حتى محور أحمد عرابى بعد استحداث فتحة دخول بعرض " ٢٠م" تتخلل الجزيرة الفاصلة بين شارع مدينة الأمل ومحور أحمد عرابى .

- الدخول يميناً بمحور أحمد عرابي اتجاه نفق أحمد عرابى والطريق الدائرى .

واستطرد المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمه لمتابعة الحالة أثناء فترة الغلق والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمه بالتحويلة المرورية .