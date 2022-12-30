اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:21 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة بالمنيا

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 12:07 ص
إصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة بالمنيا تصادم - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
 
وأسفر الحادث عن إصابة كل من: ناجح محمد 49 عاما، محمد خلف 26 عاما، ممدوح سيد 44 عاما، شقيقه رمضان 49 عاما، ياسر نادي 25 عاما، أحمد إبراهيم 48 عاما، محمود فضل 15 عاما، جميعهم عمال زراعيين عدا الأخير طالب، ويقيمون بقرية دمشاو هاشم في غرب مركز المنيا.
 
تم نقل المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، ورجحت التحريات الأولية انقلاب السيارة التي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.
 
وقد انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.
 

مديرية الامن

ادارة المرور

الطريق الصحراوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة