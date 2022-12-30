إصابة 7 أشخاص فى إنقلاب سيارة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية العزيمة، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: ناجح محمد 49 عاما، محمد خلف 26 عاما، ممدوح سيد 44 عاما، شقيقه رمضان 49 عاما، ياسر نادي 25 عاما، أحمد إبراهيم 48 عاما، محمود فضل 15 عاما، جميعهم عمال زراعيين عدا الأخير طالب، ويقيمون بقرية دمشاو هاشم في غرب مركز المنيا.

تم نقل المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم، ورجحت التحريات الأولية انقلاب السيارة التي تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.

وقد انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.