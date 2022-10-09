إصابة 13 عاملا في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتمت إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان، المار على محافظة المنيا، وتحديدًا بالقرب من كوبري الخياري، وأسفر الحادث عن عدد من المصابين.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، تبين إصابة 13 عاملا، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.