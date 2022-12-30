إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات إثر حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بزراعي الإسكندرية

البحيرة - فريق المحافظات

شهدت محافظة البحيرة، حادثى سير بمركزى أبو حمص وإيتاى البارود أسفرا عن إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، كانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة.

بالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى دائرة مركز إيتاى البارود ، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقلهم إلى مستشفى ايتاى العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز ابو حمص أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة، إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة أبو حمص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.