اليوم السابع
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الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:58 م
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إصابة 10 أشخاص فى حادثى سير بالطريق الزراعى بالبحيرة

الخميس، 29 ديسمبر 2022 07:36 م
إصابة 10 أشخاص فى حادثى سير بالطريق الزراعى بالبحيرة حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شهدت محافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثى سير بمركزى دمنهور وأبو حمص أسفرا عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

 

وكان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية  الزراعى  عند مدخل قرية الحجانية  التابعة لمركز دمنهور.
 
وأسفر  الحادث عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وفى مركز أبو حمص، أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى  بالقرب من قرية  بولاد التابعة لمركز أبو حمص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لاسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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