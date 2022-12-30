أخبار الاقتصاد اليوم الجمعة.. سعر الذهب عيار 21 يسجل 1650 جنيهًا

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 30-12-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة، بقيمة 50 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1650 جنيها، وتقرر العمل غدًا السبت، فى كلٍ من المركز الضريبى لكبار الممولين، والمركز الضريبى لكبار الممولين 2 بالسادس من أكتوبر، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين وجه بحرى، ومركز كبار المهن الحرة.



أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يسجل 1650 جنيهًا ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بقيمة 50 جنيهًا، نتيجة زيادة السعر العالمي للذهب في البورصات العالمية من 1808 دولار إلى 1815 دولار. ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، بقيمة 50 جنيهًا، نتيجة زيادة السعر العالمي للذهب في البورصات العالمية من 1808 دولار إلى 1815 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1650 جنيها، وعيار 18 سجل 1414 جنيها، وعيار 24 سجل 1886 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 13200 جنيه.



الضرائب تقرر العمل السبت بمراكز كبار الممولين والمهن الحرة لاستقبال الإقرارات قرر مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العمل غدًا السبت، فى كلٍ من المركز الضريبى لكبار الممولين، والمركز الضريبى لكبار الممولين (2) بالسادس من أكتوبر، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين وجه بحرى، ومركز كبار المهن الحرة، وذلك لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية والربط على المنظومة. قرر مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العمل غدًا السبت، فى كلٍ من المركز الضريبى لكبار الممولين، والمركز الضريبى لكبار الممولين (2) بالسادس من أكتوبر، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين وجه بحرى، ومركز كبار المهن الحرة، وذلك لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية والربط على المنظومة.

وشهدت مأموريات مصلحة الضرائب خلال الساعات الأخيرة إقبالًا كبيرًا من الممولين والمسجلين على المأموريات والمراكز الضريبية المختصة، لتقديم طلبات بإنهاء منازعاتهم الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي، والمحاكم، وذلك قبل انتهاء مهلة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يوم الأحد المقبل.

وزير الصناعة: شركة سنغافورية تخطط لإنشاء مصنع أسمدة بقناة السويس قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن إحدى كبريات الشركات السنغافورية، تخطط لإنشاء مصنع كبير لإنتاج الأسمدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة القريبة المقبلة، وتبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر 175 مليون دولار في 33 مشروعاً في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة. قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن إحدى كبريات الشركات السنغافورية، تخطط لإنشاء مصنع كبير لإنتاج الأسمدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال المرحلة القريبة المقبلة، وتبلغ حجم الاستثمارات السنغافورية في مصر 175 مليون دولار في 33 مشروعاً في مجالات الزراعة والتصنيع والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة، أن العلاقات التجارية بين مصر وسنغافورة تضاعفت خلال عام 2021، حيث بلغ إجمالي تجارة البلدين 677 مليون دولار مقابل 307 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 120%، كما بلغت الصادرات المصرية 505 مليون دولار.