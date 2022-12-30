أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 في مصر

كتب ـ إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث ل أسعار الذهب ، اليوم الجمعة، عقب ارتفاع بحوالي 50 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 1650 جنيها، وجاء الزيادة متأثرة بارتفاع السعر العالمي للمعدن النفيس في البورصات العالمية إلى 1815 دولار مقابل 1808 دولار.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 1414 جنيها.

عيار 21 سجل 1650 جنيها.

عيار 24 سجل 1886 جنيها.

والجنيه الذهب 13200 جنيه.

اتجاهات سوق الذهب 2023

توقعت جولد بيليون، أن تتجه أسعار الذهب على الأجل الطويل نحو الارتفاع في البورصة العالمية ليتخطى مستويات 2000 دولار للأونصة، ليعيد الذهب تقييم نفسه على الأجل الطويل بشكل أفضل من الأجل القصير وفقًا لمعدلات التضخم العالمية وكذلك سيناريوهات التعامل مع الفائدة.

وبحسب تقرير لتحليل اتجاهات السوق، فإن الذهب في الاتجاه الصاعد الفترة القادمة ليصل إلى 1850 خلال الشهر الأول من 2023 مدفوعًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية وكذلك ارتفاع معدلات التضخم عالمياً.

وأشار التقرير إلي أن الذهب ارتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، حيث إن بيانات التضخم رفعت الآمال بشأن اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي حول إبطاء رفع الفائدة، وأكد التقرير أن الارتفاع المتوقع للذهب مشروط بشكل كبير بتحركات أسواق الأسهم وتحرك السيولة، كما أن أداء الذهب خلال عام 2032 سيكون أفضل بكثير عن أداء في عام 2022.