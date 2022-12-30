اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 ديسمبر 2022 11:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الضرائب تقرر العمل السبت بمراكز كبار الممولين والمهن الحرة لاستقبال الإقرارات

الجمعة، 30 ديسمبر 2022 10:48 ص
الضرائب تقرر العمل السبت بمراكز كبار الممولين والمهن الحرة لاستقبال الإقرارات مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العمل غدًا السبت، فى كلٍ من المركز الضريبى لكبار الممولين، والمركز الضريبى لكبار الممولين (2) بالسادس من أكتوبر، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين وجه بحرى، ومركز كبار المهن الحرة، وذلك لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية والربط على المنظومة.

 

يأتى ذلك بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفنى لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي.

 

قال "توفيق"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين مما ييسر عليهم تقديم الإقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

 

دعا رئيس مصلحة الضرائب، كافة الممولين التابعين لتلك المراكز بالستفادة من الدعم الفنى المجانى الذى ستقدمه المراكز الضريبية المذكورة لمساعدتهم فى تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح وأيضا الربط على المنظومة

 

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.


الضرائب

مصلحة الضرائب

مركز كبار الممولين

الاقرارات الضريبية

تقديم الاقرارات الضريبية

مختار توفيق

رئيس مصلحة الضرائب المصرية

مصلحة الضرائب المصرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الدستورية تبطل قرار رئيس مصلحة الضرائب الخاص بتعديل نظام صندوق رعاية العاملين بالمصلحة

السبت، 17 ديسمبر 2022 12:32 م

شرح منظومة الفاتورة الإلكترونية فى لقاء لمصلحة الضرائب المصرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:39 ص

اجتماع رئيس مصلحة الضرائب مع أطباء الأسنان بشأن تسجيلهم بمنظومة الفاتورة الالكترونية

الخميس، 01 ديسمبر 2022 10:24 ص

مصلحة الضرائب: لا زيادة فى أسعار الخدمات بعد تطبيق الفاتورة الإلكترونية

الإثنين، 28 نوفمبر 2022 09:37 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة