الضرائب تقرر العمل السبت بمراكز كبار الممولين والمهن الحرة لاستقبال الإقرارات

كتب أحمد يعقوب

قرر مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، العمل غدًا السبت، فى كلٍ من المركز الضريبى لكبار الممولين، والمركز الضريبى لكبار الممولين (2) بالسادس من أكتوبر، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين، والمركز الضريبى لمتوسطى الممولين وجه بحرى، ومركز كبار المهن الحرة، وذلك لتسهيل تقديم الإقرارات الضريبية والربط على المنظومة.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفنى لهم، وحرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على مد جسور الثقة والتعاون مع كافة أطراف المجتمع الضريبي.

قال "توفيق"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مصلحة الضرائب تبذل كل الجهد وتقدم كافة التسهيلات والتيسيرات وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين مما ييسر عليهم تقديم الإقرارات ومن ثم سداد الضريبة المستحقة.

دعا رئيس مصلحة الضرائب، كافة الممولين التابعين لتلك المراكز بالستفادة من الدعم الفنى المجانى الذى ستقدمه المراكز الضريبية المذكورة لمساعدتهم فى تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح وأيضا الربط على المنظومة.

ومن الجدير بالذكر أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين وتقوم بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات من خلال الاتصال على الخط الساخن 16395.